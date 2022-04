Il ministro dello sport egiziano Ashraf Sobhi, ha parlato del futuro di Momo Salah che, in molti hanno provato a descrivere lontano dal Liverpool. L'ex Roma è stato infatti accostato anche alla Juve in questo ultimo mese, soprattutto da quando è stata annunciata l'ufficialità del divorzio tra Paulo Dybala e la Vecchia Signora.



'Gli ho consigliato di continuare il suo percorso in un club diverso dal Liverpool, ma ora è indirizzato verso il rinnovo del suo contratto'. Parole che gelano di fatto tutti i tifosi juventini, speranzosi di vedere l'egiziano in un tridente con Chiesa e Vlahovic.