Non sarà la storia del, ma la Royal Family italiana ha avuto nello stesso periodo un'altra piccola storia da raccontare, in qualche modo da contenere. Andrea Agnelli ha salutato la Juventus e ha riaperto - in qualche modo -Un racconto che dura un secolo, che parte nel 1923, quando, papà, si piazza a capo della squadra che vinse cinque scudetti di fila negli Anni Trenta. Da lì in poi, la Famiglia ha gestito il club in ogni modo e con tramiti che hanno scritto un pezzo di. Tante vittorie, ma anche tante situazioni che hanno poi necessitato di chiarimenti. La regola alla base? "Si comanda uno alla volta", e dunque ci si passa di mano in mano la società.