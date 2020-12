"Come Cannavaro" e "Come Okaka". Ma anche: "Alla faccia di chi diceva che non è decisivo quando conta". Lukaku non viene risparmiato da tifosi e avversari, anzi è il più bersagliato perché nella gara di ieri sera, che ha sancito l'eliminazione dell'Inter dall'Europa, si è visto troppo poco ed è anche entrato nell'azione decisiva, sventando il colpo di testa di Sanchez diretto in porta. Un colpo involontario, ma da vero difensore. Decisivo in negativo.

E i social non perdonano...