Dall'Atletico Madrid è arrivato il comunicato dell'ufficialità di Morata alla Juventus: "L'Atletico Madrid e la Juventus hanno raggiunto un accordo per il quale Morata giocherà in prestito nella prossima stagione in Italia. Il giocatore ha viaggiato ieri sera a Torino con il permesso del club, così da passare i test medici nella mattina di oggi. In serata è stato formalizzato l'accordo di cessione dell'attaccante alla squadra bianconera per questa stagione. Alvaro è arrivato al nostro club nel gennaio del 2019 dal Chelsea. In questa stagione e mezza ha difeso i nostri colori, il madrileno ha disputato un totale di 61 match nei quali ha segnato 22 gol. Dall'Atletico gli auguriamo tanta fortuna in questa nuova tappa professionale".