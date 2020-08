3









La Juve è carica in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions in programma domani sera contro il Lione. I bianconeri devono ribaltare lo 0-1 dell'andata per volare alle Final Eight di Lisbona. "Ce l'abbiamo fatta un anno fa e ce la faremo anche quest'anno" carica Szczesny. Il portiere polacco non ha dubbi e ricorda la rimonta della stagione scorsa quando la Juve di Massimiliano Allegri aveva vinto 3-0 contro l'Atletico Madrid, proprio negli ottavi di finale, dopo lo 0-2 dell'andata. Marcatori? Uno solo: Cristiano Ronaldo. Tripletta. Stavolta c'è un solo gol da rimontare e l'impresa sembra meno "impossible" rispetto all'anno scorso, ma è vietato distrarsi. Servirà la stessa mentalità di quella Juve che ha vinto 3-0 contro il Cholo Simeone un anno fa: un'altra rimonta, stavolta con Maurizio Sarri alla guida.



