Dall'Atalanta all'Atalanta, sei anni dopo. Un tuffo nel passato per Alvaro Morata, che proprio contro i nerazurri aveva segnato il suo primo gol in Serie A. Era il 27 settembre 2014, in panchina c'era Massimiliano Allegri e in attacco Llorente e Tevez. Alvaro è entrato a poco meno di mezz'ora dalla fine, con il risultato di 2-0 per i bianconeri, fissando il 3-0 finale con un colpo di testa su assist del Tucu Pereyra. Altra musica quella che andrà in scena oggi, con Morata che tornerà titolare vicino a Cristiano Ronaldo dopo la squalifica nel derby e la panchina di Marassi.