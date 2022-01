Arrivano nuove dichiarazioni dall’ASL Napoli 2 e dal direttore Antonio D’Amore. Ecco le sue parole a Radio Punto Nuovo.



COME ALTRI LAVORATORI - "Zielinski, Lobotka e Rrahmani vanno trattati come gli altri lavoratori. Se dovessero giocare sarebbero soggetti a provvedimenti amministrativi. Djokovic è stato fermato dalle autorità, anche in Italia le leggi statali prevalgono”.