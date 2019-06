Un altro crollo nella borsa bianconera. A fine giornata, oggi 27 giugno del 2019, la Juve ha fatto registrare un ribasso del 2,83% che è in linea con il trend negativo della scorsa settimana. Il titolo bianconero ha aperto questa mattina a 1.49, salvo chiudere 1.44. Come anticipato, tempi difficili per la Juventus negli indici di Piazza Affari, sin dall'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Signora. Nella settimana che ha difatti determinato il nuovo corso, si scende giù dopo aver sfiorato gli ultimi massimi causati dall'arrivo di Cristiano Ronaldo. Tutto da rifare, sebbene qualche ricavo sia arrivato: il comunicato di Sarri, arrivato due settime fa ormai, aveva comunque fatto pensare a una risposta simile. E dal successivo lunedì si totalizza un crollo del 4% di media.