Stando a quanto riporta TycSports, portale argentino ben informato sulle recenti di Leo Messi, l’addio del 10 blaugrana al Barcellona avverrà sui social del giocatore nei prossimi giorni. Nessun dietrofront, neanche nel caso in cui il presidente Josep Maria Bartomeu si faccia da parte rassegnando le dimissioni. La leggenda argentina ha preso la sua decisione, vuole abbandonare la Catalogna e renderà presto pubblico quanto rivelato in merito al burofax inviato al club. Su di lui in pole il Manchester City, più indietro Inter e PSG.