Il futuro di Paulo Dybala regna nella totale incertezza, con l'Inter che non sembra più intenzionata ad andare fino in fondo alla trattativa tramonta anche quella che appariva come l'unica 'certezza' per l'argentino. Ma in queste ore sembra essere tornata prepotentemente in scena la Roma che, aveva in un primo momento mosso dei passi nella direzione della Joya ma senza mai affondare realmente il piede sull'acceleratore. Ora però la musica potrebbe cambiare e suonare nuovi accordi, perchè stando a quanto sta circolando in questi istanti in Argentina, i giallorossi avrebbero formulato una prima offerta ufficiale al calciatore. Come riferito da Tyc Sport infatti, il club dei Friedkin avrebbe avanzato una proposta di circa 6 milioni a stagione per 4 anni, la quale viene presa in seria considerazione dall'entourage di Dybala.