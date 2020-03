Secondo quanto raccontato da La Voz del Interior, quotidiano argentino tra i primi a parlare della situazione relativa a Paulo Dybala, alcuni vicini di casa della famiglia dell'attaccante della Juventus avrebbero denunciato alle autorità la violazione della quarantena da parte della famiglia del dieci bianconero. Per il giornale, i familiari di Paulo - in quarantena e sottoposti a tampone in queste ore, leggi qui - avrebbero lasciato il complesso Villasol più volte sin da sabato 14, appena 48 ore dopo il rientro a casa. Al momento, nessuna risposta da parte della famiglia Dybala, che si stringe attorno a Paulo in questo momento di attesa e preghiera.