Un nome nuovo, ma lo stesso obiettivo di sempre: la Juve cerca un attaccante e lo vuole giovane. Parecchio giovane. Anche per tentare l'assalto ai prossimi campionati. Secondo quanto riportato in Argentina da TNT Sports, però, la novità sarebbe grossa quanto il talento di. Centravanti, sì, ma classe 2000 e attualmente in forza al River Plate.Per TNT, la Juve avrebbe inviato un emissario del club in Argentina, dove arriverà nei prossimi giorni. Lo attendono tutti alla partita contro il Racing del 24 novembre, dove con ogni probabilità anche la Fiorentina avrà gli occhi sul talentuosissimo giocatore albiceleste. Nei giorni scorsi, il River ha provato ad aumentare la clausola rescissoria nel suo contratto: si tratta ad oggi di 20 milioni che salgono a 25 per gli ultimi giorni della sessione di mercato. Il giocatore ha fatto un passo indietro, così pure il suo entourage. E allora è partita la promessa di rinovo, con minutaggio e concreta possibilità anche di vestire la maglia della Selecciòn con continuità. Comunque, per ora la Juve osserva. Se manterranno queste condizioni, potrebbe essere un affare.