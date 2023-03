Inne sono sicuri: ildi Angelcon laè sempre più vicino. Stando a Tyc Sport, hanno avuto esito positivo gli ultimi contatti tra il club bianconero e l'entourage del Fideo, che può quindi prolungare il suo accordo fino al- Allo step decisivo per arrivare alla firma si assisterà molto probabilmente il mese prossimo. Dalla Continassa, però, sembra filtrare un certo ottimismo, con l'esterno che ha già dato il suo benestare al prosieguo dell'esperienza all'ombra della Mole anche dopo la stagione in corso, nonostante le voci di un serio interessamento da parte del. La Juve, intanto, aspetta il rientro di Angel dall'Argentina, dove è tornato per gli impegni con la Nazionale dopo la vittoria del Mondiale in Qatar. Per continuare a lottare per tutti gli obiettivi stagionali la squadra di Massimilianoha bisogno di lui, che ha dimostrato di poter fare ancora la differenza ed essere determinante, anche e soprattutto in Europa League. Anche a 35 anni compiuti, da vero campione senza tempo.