In Argentina parlano di 'voci italiane'. E cioè del tanto inchiostro - virtuale o meno - che tra quotidiani e siti specializzati si è impiegato per parlare di un possibile ritorno di Gonzalo Higuain al River Plate. Non una suggestione, ma una vera e propria volontà quella del Pipita. Che l'ha sempre ammesso: vorrebbe chiudere la carriera con la maglia con cui è iniziato tutto.



DALL'ARGENTINA - E allora è Tyc Sports a fare il punto su Higuain. "Il suo arrivo al Milonario non sarebbe semplice - si legge -, sia per l'alto valore del suo salario, sia perché al momento Gallardo non ha dato l'okay per una possibile negoziazione. A questo si sommano le questioni personali che lo vorrebbero più vicino all'Argentina per ricongiungersi con la sua maglia. Ma sono solo speculazioni".



SMENTITA - Intanto, da Goal.es, il papà Jorge Higuain ha smentito la notizia. "E' impossibile per ora, Gonzalo ha quest'anno e il prossimo di contratto (con la Juve, ndr)", le sue parole.