Tiene sempre più banco la notizia dell'addio di Paulo Dybala alla Juventus. Stando a quanto riportano gli argentini di Tyc Sports l'Inter è fortemente interessato al giocatore, in particolare Beppe Marotta. L'obiettivo dei nerazzurri sarebbe quello di anticipare la concorrenza di Barcellona e Atletico Madrid e chiudere il prima possibile per la Joya.



INCONTRO - Stando all'emittente argentina l'incontro tra l'entourage di Dybala e la dirigenza nerazzurra avverà già la settimana prossima. Curioso caso la prossima sfida in campionato della Juventus sarà proprio contro l'Inter e Paulo Dybala incontra quello che potrebbe essere il suo futuro. Magari già con un accordo siglato con la società milanese.