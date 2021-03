Quale futuro per Paulo Dybala? Lui pensa solo al rientro in campo ed a disputare un finale di stagione da protagonista, sullo sfondo rimane sempre la trattativa legata al rinnovo di contratto in scadenza nel 2022. La situazione è in fase di stallo, per questo si stanno alimentando voci di un suo possibile addio. In Argentina sono sicuri, diversi organi di stampa spiegano come il Chelsea sia pronto a piombare sulla Joya con un’offerta da 50 milioni di euro. Lui suda e si allena per recuperare al meglio dal dolore al ginocchio, nel frattempo i rumors di mercato si rincorrono.