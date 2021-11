C'è un giocatore che piace a tante squadre, soprattutto in Italia, è un attaccante di nome Julian Alvarez che sta spaccando di gol la Superliga argentina con la maglia del River Plate. Il 31 gennaio Alvarez compirà 22 anni e, secondo TNT Sports, per quel giorno potrebbe già aver trasvolato l'Atlantico per accasarsi in Serie A.Chissà che la cosa non possa coinvolgere più o meno indirettamente un altro attaccante di nome Vlahovic...