Emergono notizie positive per quel che riguarda la condizione di salute di Angel Di Maria, rimasto fuori nella sfida contro l'Australia a causa di un problema muscolare. Problema che però sembra essere rientrato, perchè stando a quanto riportato da Tyc Sports El Fideo sarà a disposizione di Scaloni per il big match contro l'Olanda, valdio per l'accesso alle semifinali dei Mondiali.