Il Barcellona vuole Rodrigo Bentancur. Il centrocampista uruguaiano della Juventus è stato oggetto di colloqui nel summit avvenuto qualche giorno fa in Catalogna, quando Paratici ha parlato con la dirigenza blaugrana. Come scrive il Clarin, i catalani stanno pensando di offrire 60 milioni di euro alla Juve per Bentancur, ma c'è un problema: l'ex Boca Juniors ha una clausola sul contratto che dà il 50% sulla futura rivendita del classe '97, 30 finirebbero nelle casse della Juve, 30 in quelle del Boca.