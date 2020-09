La risoluzione contrattuale tra Juventus e Higuain procede a passi spediti da quando il fratello-agente è arrivato a Torino. Questione di posizioni, il gioco delle parti di chi chiede lo stipendio restante (7,5 milioni) e chi vuole concedere solo il 50%, ma la parola fine sta per essere scritta. Anzi, stando a quello che riportano dall’Argentina, la penna è già stata impugnata, pronta a sputare inchiostro. Second TyC Sport, il Pipita e il club bianconero avrebbero raggiunto un accordo verbale per l’addio. Ad attendere Higuain c’è l’Inter Miami di David Beckham e Matuidi, con cui firmerà un contratto biennale.