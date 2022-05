In Italia o all'estero, tiene banco il futuro di Paulo Dybala che, dopo la partita contro la Fiorentina svuoterà definitivamente il suo armadietto alla Continassa, per lasciare la Juventus. Secondo quanto riporta il giornalista argentino di Tyc Sports, Cesar Luis Merlo, attraverso i suoi canali social, l'Inter sarebbe il club in pole per aggiudicarsi la Joya a parametro zero: "L'attaccante ha già manifestato le sue intenzioni e si prevede che nei prossimi giorni il club italiano farà una proposta formale. Oggi è quello più avanzato".