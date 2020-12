Un'andata disastrosa che ha rischiato di mettere in dubbio l'intero progetto sportivo, un ritorno che esalta e che può fungere da propulsore per il resto della stagione. Questo è un po' il bilancio della doppia sfida di Champions League tra Juventus e Barcellona. In mezzo, 40 giorni dove Pirlo e il suo staff hanno lavorato per dare equilibrio alla squadra che ha raccolto 7 vittorie e 2 pareggi in 9 partite. Quanto successo in questo periodo lo racconta Tuttosport: "Cos’è cambiato nei 40 giorni da Juve-Barça a Barça-Juve? Pirlo, Roberto Baronio e Igor Tudor hanno studiato e riflettuto, hanno lavorato con la squadra, le hanno urlato di tutto sul campo. E i risultati hanno cominciato ad arrivare, soprattutto in Champions dove la componente della fame non può non tentare chi insegue la Coppa da un quarto di secolo e 5 successi su 6 sono già in archivio. In campionato, invece, se non fosse per la vittoria a tavolino sul Napoli, i bianconeri hanno più pareggiato che vinto. Domenica a Marassi la controprova più attendibile, considerato lo stato psicofisico di una squadra in risalita, ma che non ha ancora infilato sei punti in due partite di fila in Serie A".