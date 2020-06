2









Nella notte tra ieri e oggi Arthur Melo è sbarcato a Torino, dove nelle prossime ore farà le visite mediche con la Juventus per poi rientrare a Barcellona e finire la stagione. Dal prossimo anno sarà un nuovo giocatore bianconero: nei giorni scorsi è arrivato il suo sì al trasferimento in Italia, l'ultimo tassello che mancava per chiudere lo scambio con Miralem Pjanic.



NEYMAR E IL PARAGONE DI MESSI - La vita di Arthur gira tutta intorno alla sua famiglia: mamma, papù e fratello che si trasferiranno insieme a lui a Torino così come già fatto a Porto Alegre prima e a Barcellona dopo. Fidanzato? Sì, ma non con una brasiliana. La ragazza è di Andorra e appassionata di sci. Lui, da buon brasiliano, ha il ritmo nel sangue e si scatena quando sente la samba. Grande amico di Neymar, ai tempi del Barcellona organizzavano spesso insieme pranzi o cene vicino alla spiaggia. Messi l'ha visto crescere ed è convinto che Arthur sia il giocatore che più di ogni altro assomigli a Xavi Hernandez: 'MI ricorda lui'. Stesso tocco di palla e modo di giocare. Paragone importante da chi di calcio se ne intende. Ora, sarà Arthur a doverlo dimostrare. Con la Juventus.