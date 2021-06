La Juventus farà un mercato a tutto tondo: dalla porta all'attacco, arriverà almeno un riforzo in ogni reparto. Tutto gira intorno alla scelta di Cristiano Ronaldo, ma in attesa di capire il futuro del portoghese i dirigenti si stanno già muovendo. Il primo nome fatto da Allegri è quello di Manuel Locatelli, alla Juve piace da più di due anni ma la doppietta con la Svizzera potrebbe complicare i piani dei bianconeri che stanno già valutando delle alternative. E in uscita? Ramsey ma non solo.



Nella nostra gallery abbiamo analizzato caso per caso gli obiettivi della Juve a metà campo e la situazione dei centrocampisti in rosa