Aron Winter, collaboratore tecnico dell'Ajax, ha parlato del futuro di Matthijs de Ligt, leader e capitano del club olandese, ai microfoni di Sky Sport: "Quando ci alleniamo i ragazzi mi chiedono spesso dell'Italia o di altri Paesi. De Ligt, come i suoi compagni, è un calciatore molto intelligente. Sceglierà la migliore squadra per lui. Sono convinto che se troverà una squadra che vuole giocare a calcio potrà fare bene. A queste condizioni la Serie A potrebbe essere il campionato giusto". E la Juventus continua a sperare nel suo approdo a Torino in estate.