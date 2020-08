Sfoglia la gallery per vedere la lista di attaccanti in orbita Juventus

che indosserà la numero 9, casacca vacante da tempo. Qui si entra nel campo delle valutazioni. Fabio Paratici ha tracciato un ampio ventaglio di nomi, da questo uscirà il giocatore che metterà a disposizione del nuovo allenatore Andrea Pirlo e che formerà il tridente con Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. E c’è una gerarchia nel casting di nomi, indicato anche dallo stesso Maestro. Le difficoltà del caso – la Roma non lo vuole cedere, nel caso il bosniaco calchi la mano per la cessione serviranno– stanno però portando il CFO bianconero a valutare altri profili. Come quello di, che sta discutendo la buonuscita con il Barcellona. Un colpo low cost perché verrebbe effettuato a parametro zero . Senza dimenticare la pista che porta a, corteggiato dalla Roma e che da tempo ha dato priorità ai bianconeri. Nel mezzo altri profili che, per un motivo o per l’altro, siedono su gradini più bassi della scala di preferenze, come(più per il quarto attaccante).: l’arrivo di Weston McKennie ha occupato il secondo slot da extracomunitario.