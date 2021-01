Una sfida dall’appeal internazionale, che spesso e volentieri ha deciso le sorti dello scudetto. Stasera, Milan-Juventus non avrà un peso assoluto per il tricolore trattandosi solo del 6 gennaio, ma sarà un crocevia. Per il Milan l’occasione di allungare la sua trionfale cavalcata che ormai dura dal post-Covid, ma soprattutto per la Juve, chiamata al momento della verità. In Champions League è arrivata l’impresa contro il Barcellona, mentre in Serie A manca ancora una vittoria di prestigio, dal momento che i bianconeri non hanno ancora vinto contro una squadra che occupa le posizioni d’alta quota in classifica. Farlo contro il Diavolo avrebbe un gusto unico, per lanciare un segnale a tutta Italia: ricordatevi, la Juve c’è, sempre. Ancora poche ore all’incrocio con il destino, nel frattempo ripercorriamo le vittorie più roboanti della Juve e le partite più clamorose andate in scena a San Siro conto il Milan Sfoglia la gallery per vedere i successi più memorabili della Juve contro il Milan, e non solo…