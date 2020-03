Il difensore della Fiorentina Dalbert parla di questo momento di grande crisi globale per colpa del coronavirus: "In questo momento provo tantissimo dolore e incredulità. Non nascondo di avere anche paura. Paura per me e per i miei cari. L’Italia è un Paese fantastico, con un sistema sanitario eccezionale, eppure c’è questa situazione tragica con più di seimila morti. In Brasile non hanno ancora una percezione del pericolo. Se l’epidemia dovesse diffondersi sarebbe una tragedia visto il nostro sistema sanitario. Come passo il tempo? Leggo, guardo film e serie tv. Gioco alla playstation, provo anche a cucinare qualcosa. A Firenze sto bene, mi piace la città e la società ha obiettivi ambiziosi. Il presidente Commisso ha già fatto grandi investimenti".