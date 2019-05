Internet è un posto fantastico. Ma anche pericoloso. Capita infatti, proprio lì, che un paio di indizi lontani si uniscano incredibilmente in una prova. Un gioco di puntini che produce una fantasia che a sua volta acquisisce senso tramite tweet, presunte indiscrezioni e notizie che arrivano da ogni parte del mondo. Un giro di parole e di sensazioni che ha prodotto il vortice Guardiola, dato da molti vicino ai bianconeri e da nessuno concretamente a un passo alla firma.. Che ha quasi una storia a sé.C'è una data che è letteralmente sparita dalla disponibilità dei tifosi Juve, e che ora fa sognare. Nell'elenco dei giorni disponibili per le visite all'Allianz Stadium, tale 14 giugno non è più disponibile. Non ci sono versioni ufficiali da seguire, c'è solo la psicosi generale da controllare. Come anticipato questa mattina su IlBianconero , in tanti credono che possa essere il Guardiola day. Al momento, nessuna conferma.