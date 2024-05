Dal vivaio alla conquista del trofeo insieme in prima squadra pic.twitter.com/gtWySWA6om — JuventusFC (@juventusfc) May 16, 2024

"Dal vivaio alla conquista del trofeo insieme in prima squadra". Così lacelebra i sette giocatori della rosa attuale che, prima di arrivare tra i "grandi" e vincere ieri la, hanno percorso tutta la trafila del settore giovanile, in alcuni casi fin dalla più tenera età. Si tratta di Samuel Iling-Junior, Kenan Yildiz, Hans Nicolussi Caviglia, Moise Kean, Nicolò Fagioli, Fabio Miretti e Carlo Pinsoglio. Tutti insieme hanno posato per una foto ricordo con il trofeo e con Gianluca Pessotto, che ha seguito diversi di loro nella crescita.