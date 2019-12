Depay, il ginocchio fa 'crack'

E Lione sia. Avanti, a testa alta. Sorteggio non impossibile considerando che nell'urna c'erano anche il Real Madrid, Il Tottenham di Mourinho e il Chelsea.Roma-Juve 2014-15, Tevez segna su rigore e l'allenatore francese mima un violinista, come se si stesse seguendo uno spartito già scritto. Destinatario del messaggio l'arbitro Rocchi. Quel gesto ha creato tante polemiche dal post partita in poi, costato a Garcia l'espulsione, una diffida e 5mila euro di multa. Per la cronaca, la Juve vinse 3-2 quella partita con un eurogol di Bonucci.- Il Lione è Garcia ma non solo. Sicuramente, però, non potrà contare su uno dei giocatori di maggior qualità come Memphis Depay.. Brutto infortunio anche per Reine-Adelaide, per il quale si attendono nuovi esami ma anche in questo caso si teme possa esserci un interessamento del crociato.- Sorteggio in salita per il Lione, perché oltre agli infortuni neanche i numeri sorridono ai francesi, a Juve è imbattuta contro i francesi nelle competizioni europee: tre vittorie e un pareggio.- Al netto degli infortuni, il Lione - 8° in campionato con 25 punti - gira tutto intorno ai suoi giovani talenti, soprattutto dal centrocampo in su: da cerchiare in rosso ci sono Tousart ('97), Aouar ('98) e Terrier ('97). Escludendo il portiere Antonhy Lopes (il vice è l'ex Fiorentina Tatarusanu),. Classe '96, con 10 gol in 23 partite è il bomber della squadra dietro a Depay. Tra i titolari di Garcia, al centro della difesa c'è anche l'ex Sampdoria Joachim Andersen.- (4-2-3-1): Lopes; Tete, Andersen, Denayer, Koné; Aouar, Tousart; Cornet, Terrier, Traoré; Dembelé.