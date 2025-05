Dal Verona all'Udinese, Vlahovic 'finisce' come aveva iniziato: se sarà addio, sarà a modo suo

2025 Getty Images

Juventus-Udinese, il commento su Vlahovic

Ci aveva messo 12 minuti per segnare il suo primo goal con la Juventus. Era il 7 febbraio 2022 e all'Allianz Stadium, contro il Verona,Ce ne ha messi 3 in più per trovare il goal questa sera. E chi lo sa, se quello contro l'Udinese sarà l'ultimo suo goalCi sarà ancora almeno la gara con il Venezia per provare a gioire ancora, tutti insieme. Potrebbe essere stato però davvero la sua ultima esultanza all'Allianz Stadium con la maglia bianconera. In generale, la sua ultima partita davanti al pubblico che, almeno allo stadio, lo ha più o meno sempre sostenuto.Se sarà davvero la fine della storia tra Vlahovic e la Juventus, come tutto lascia pensare, non era giusto chiudere nell'indifferenza generale, nell'anonimato, perché Dusan semmai ha sempre diviso. Vlahovic entra e segna la rete che fa tirare un sospiro di sollievo aPerché di sorprese spiacevoli in questa stagione ce ne sono state e chissà cosa sarebbe potuto accadere in quei minuti finali.Non segnava da praticamente tre mesi ma poco importa ormai fare la conta dei giorni senza goal o delle occasioni fallite. C'è troppo "vissuto" per poter pensare che un goal in più o uno in meno possa cambiare qualcosa nella percezione che ognuno avrà quando (e se) la storia tra Dusan e la Juve sarà davvero finita. E non sarà certo qualcosa che potrà modificare anche il futuro del serbo a Torino, visto che ormai sembra tutto già deciso.Però si sa, anche se è sbagliato, l'ultima pagina è quella che rimane comunque più impressa. O che almeno ti può far guardare indietro con uno sguardo differente. Se sarà addio, Vlahovic vuole farlo lasciando alla sua maniera, segnando, come aveva iniziato. E a Venezia, Tudor andrà a giocarsi la qualificazione in Champions con una certezza in più, Dusan c'è, è ancora qui, presente, vivo.