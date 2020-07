Mercoledì sera il profilo spagnolo della Juventus su Twitter ha caricato un video celebrativo dei gol di Paul, Pogba accompagnandolo con una didascalia che è stata fraintesa dal popolo bianconero: "Back Paul Labile Pogba", poi una fiamma, l'hashtag di ordinanza #ForzaJuve e il richiamo al profilo del calciatore francese. Ecco, quel simbolo "back" con tanto di freccetta è stato quello che ha portato a fraintendere il tweet. Ma Pogba in questo momento non è pronto a tornare indietro, non lo è ancora magari o forse non lo è più, chissà. Secondo il Corriere dello Sport, l'intenzione della Juve non era quella di lanciare un indizio di mercato. Tanto che poi è stata necessaria una rettifica in lingua spagnola che riprendeva anche il post originale: "Back è inteso come Throwback (ritorno al passato, ndr). Volevamo solo ricordare i gol di un nostro ex calciatore. Non pensate altro!", poi un'altra emoji, quella delle mani unite in segno di scuse.