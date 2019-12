Finora Paulo Dybala è stato il migliore in campo per distacco. Non solo per il vantaggio firmato con una magia al volo su lancio di Alex Sandro. L'argentino è quello che deve sacrificarsi più degli altri due per far sì che il tridente funzioni. Lo sta facendo alla grande e, come riporta Sky Sport, anche Maurizio Sarri è contento della partita de La Joya. In fase di non possesso, Dybala scala sulla linea dei centrocampisti e la Juve si mette in campo con un 4-4-2. Paulo prezioso per il gol ma non solo, è lui che tiene l'equilibrio nella squadra di Sarri.