Intervistato da Cronache di spogliatoio, Angeloha raccontato anche la sua scelta di lasciare ilper la. Ecco le sue parole: "Qualcuno mi ha accusato di essere un. Io non la penso così: sono un professionista e in quel momento della mia carriera avevo la possibilità di crescere, andando a giocare a un altro livello. La Juventus era disposta a pagare una cifra consistente per il mio cartellino. E sia per me che per il Toro la cessione era la soluzione migliore.. L’amore per il Toro ci sarà sempre, perché questa squadra e i suoi tifosi mi hanno permesso di diventare chi sono oggi. Ma purtroppo non ho 40 anni di carriera, ma 15, e in quel lasso di tempo devo provare a dare e ottenere il massimo. Non si parla solo di soldi, ma di giocare ad alti livelli, fare l’Europa e provare a vincere qualcosa".E sulla Juve del tempo: "La squadra è magica. Ci sono tanti giocatori forti.è quello che mi è più rimasto dentro: come professionista, in campo. Ammiro il suo altruismo, la voglia di perfezione e la leadership. Saper sdrammatizzare nei momenti difficili, l’esser positivo. La forza della persona. Ci sono anche leader silenziosi come. Conte ha una fame e una voglia che sono positivi per noi giocatori. Il suo essere maniacale, a volte, è pesante sia fisicamente che psicologicamente, ma i risultati ripagano il lavoro".