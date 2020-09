Il centrocampo sarà a due. Parola di Andrea Pirlo, che a pochi minuti dal termine del pareggio contro la Roma ha spiegato che, alla luce degli uomini a sua disposizione, la mediana avrà due interpreti. Non a tre, perché il regista non è in casa. Il mercato potrà ancora dire qualcosa in questo senso in caso di uscite (Douglas Costa, Rugani e De Sciglio i principali indiziati, oltre alla rescissione di Khedira), intanto il tecnico della Juventus ha dato la fiducia per due volte consecutive all’accoppiata McKennie-Rabiot, con Ramsey mobile sulla trequarti. Se nel debutto assoluto con la Sampdoria ha preso applausi per la scelta, squadra e allenatore sono stati traditi dalle loro prestazioni contro la Roma. Poco ritmo nella circolazione del pallone sporcato da diverse imprecisioni, unito allo scarso filtro in aiuto alla difesa e, nel dettaglio, il francese è stato autore di una gara disastrosa, causando un rigore e venendo espulso nella ripresa.



I SUDAMERICANI – La Roma ha sovrastato la Juve sul piano del gioco, fino all’ingresso in campo dei due sudamericani, Arthur e Bentancur. Con loro in campo si sono viste geometrie veloci ed imprevedibili, capaci di sbilanciare la squadra di Fonseca creando più di un pericolo in fase offensiva. Il tutto in 10 uomini. I due si candidano ad essere gli interpreti ideali per perseguire l’idea di calcio propositivo, che sì necessità di sostanza e fisicità per reggere l’urto avversario, ma anche di qualità, visione di gioco e palleggio rapido e preciso.



LE SCELTE CONTRO IL NAPOLI - C’è una spiegazione dietro alla non titolarità di entrambi nei primi due match della stagione. Pirlo ha spiegato che al brasiliano serve un po’ di rodaggio, dopo l’impatto in una realtà inedita e venendo da un grande periodo di inattività, a causa delle diatribe legali con il Barcellona. L’uruguaiano invece, le ha giocate tutte l’anno scorso, si è presentato in ritiro acciaccato e dunque Pirlo ha deciso di preservarlo. Quindi, quali saranno gli attori che agiranno in mezzo al campo contro il Napoli? Uno dei due partirà sicuramente titolare contro il Napoli, vista l’assenza per squalifica di Rabiot. Da capire ancora se Pirlo si affiderà ancora al mastino McKennie, sicuramente una nota positiva del nuovo ciclo bianconero ma che è apparso confuso contr la Roma, pagando l’emozione del primo big match. In alternativa spazio al duo sudamericano, perché l'evoluzione del credo calcistico di Pirlo passerà dai loro piedi.