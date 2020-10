"Fino a ieri sera nessuna novità, aspettiamo i tamponi come li abbiamo fatti noi stamattina li ha fatti anche lui a casa. Se ci saranno novità, comunicheremo". Pirlo, in conferenza stampa, ha chiarito la situazione di Cristiano. Che è ancora positivo e che - a prescindere dal tampone effettuato quest'oggi - non giocherà contro il Verona. Il motivo? Lo spiega ancora l'allenatore bianconero: "No, non giocherebbe nel caso in cui dovesse essere già negativo. Deve fare prima la visita di idoneità". Visita che farà oggi, così da permettergli di andare in panchina nella sfida di domani