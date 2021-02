2-0 alla Roma e terzo posto solitario per la Juventus di Andrea Pirlo, che ieri sera ha conquistato la sesta vittoria consecutiva tra campionato e coppe. Il periodo di rodaggio è finito, Ronaldo e compagni hanno messo il turbo e ora non vogliono più fermarsi. In difesa è tornato Chiellini e si sente - zero gol subiti nelle ultime quattro partite - davanti ci pensa CR7 con il supporto di Kulusevski e Morata. La Juve propone e attacca, ma sa anche difendere. Soffrire. Ieri la squadra si è abbassata al momento giusto per evitare brutti scherzi. E - anche - così sono arrivati i tre punti.



Sorrisi e abbracci nel post partita, ecco le foto più belle di Juve-Roma