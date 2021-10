Gabigol lancia il Brasile che vince in rimonta il campo del Venezuela e resta a punteggio pieno in testa alla classifica del girone sudamericano di qualificazione al Mondiale di Qatar 2022. L'Argentina, intanto, frena in Paraguay: 0-0. Stesso risultato in Uruguay-Colombia, conI due si ritroveranno di fronte dopo la sosta del campionato a Torino per Juventus-Roma.Sudamerica - Qualificazioni Mondiali (10a giornata)Paraguay-Argentina 0-0Uruguay-Colombia 0-0Venezuela-Brasile 1-311' Ramirez (V), 71' Marquinhos, 85' rig. Gabigol, 95' AntonyEcuador-Bolivia 3-014' Estrada, 17' e 19' ValenciaPerù-Cile 2-036' Cueva, 64' PenaCLASSIFICA: Brasile 27, Argentina 19, Ecuador 16, Uruguay 16, Colombia 14, Paraguay 12, Perù 11, Cile 7, Bolivia 6, Venezuela 4.