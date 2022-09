Le soste per le Nazionali possono essere un bene o un male; per questasembrano poter rigenerare molti giocatori, tra cuiPer entrambi sono arrivate due vittorie per 3-0, rispettivamente contro Honduras e Ghana. "Partita particolarmente significativa quella vissuta da Bremer, che ha visto finalmente coronato il sogno di vestire la maglia della Nazionale" scrive Tuttosport. Il difensore è subentrato a inizio del secondo tempo e potrebbe aumentare il proprio minutaggio nella sfida con la Tunisia.Si riaccende l'entusiasmo anche di Paredes, non certo al debutto con l'Argentina a differenza del suo compagno di club. Poco più di sessanta minuti in campo che confermano la sua predisposizione a giocare nel cuore del centrocampo, nel ruolo di regista, essendo entrambi elementi chiavi della squadra.