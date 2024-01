Juve, le 5 notizie di oggi: le ultime

Con l'inizio di gennaio, oltre ai tradizionali propositi per il nuovo anno, si apre la stagione del calciomercato, e laemerge come protagonista con vari nomi associati ai bianconeri. Il sogno per rafforzare la squadra nella corsa allo scudetto è il talentuoso, mentre spunta l'ipotesiper l'estate.Ma non è solo mercato, poiché oggi è stata una giornata densa di dichiarazioni, tra cui quelle dial The Sun che ha toccato il passato, la Juventus e un suo presunto mancato approdo al City. In esclusiva ai nostri microfoni, l'agente di Nongeha condiviso le prospettive sul nuovo gioiellino classe 2005 a disposizione di Allegri e che sogna il debutto contro la Salernitana.