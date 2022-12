In casa Juve c'è aria di rivoluzione già da diverse settimane, non solo per i continui avvenimenti sulla vicenda delle plsuvalenze che sta generando preoccupazione in tutto l'ambiente bianconero, ma anche per quello che potrebbe avvenire nelle prossime sessioni di mercato. Diversi scenari si stavano già delineando prima della 'spedizione' in Qatar, ma i Mondiali hanno regalato anche 'nuove e vecchie' rivelazioni. Una delle sorprese maggiori è senza ombra di dubbio il francese Adrien, che dopo la rinascita con Madama ha trovato conferme anche nella maggior manifestazione sportiva a livello csalcistico. Questo non basta però per garantirsi la permanenza all'ombra della Mole proprio per questo l'ex Psg si starebbe già guardando attorno.- Le prime sirene hanno iniziato a lampeggiare dall'Inghilterra, con Arsenal, Chelsea e i due club di Manchester che seguono con attenzione la vicenda legata al rinnovo con la Juve. Rinnovo che molto probabilmente non avverrà, così come non ci sarà il riscatto di Leandro, per il quale i bianconeri risparmieranno circa 27 milioni di euro tra cartellino e ingaggio. Resta da capire anche cosa fare con Weston, mai entrato a pieno regime negli schemi di Allegri e poco brillante anche nelle gare disputate con la sua nazionale ai Mondiali. Ma anche in questo caso il mercato non manca, perchè il Borussia Dortmund sta sondando il terreno per lo statunitense e l'intenzione sarebbe quella di riportarlo in Germania gia a gennaio.- Ma per uno che va ce n'è sempre uno che viene e in questo caso potrebbero essere 3 a lasciare spazio ad un singolo elemento, quel sogno da tempo cullato e mai realizzato da Madama. Il nome è sempre quello die ela strategia adottata dalla Continassa è quella di trattare i rapporti con il calciatore in prossimità della sua scadenza di contratto con la Lazio, che avverrà a giugno 2024. Sia chiaro, prima ci sono questioni ben più delicate da affrontare, ma che il mercato non verrà trascurato è altrettanto certo.