. A una settimana di distanza, domani sera latorna ad affrontare ilper conquistare la finale di, un match la cui importanza, quest'anno, va persino oltre la possibilità di posizionare un altro prestigioso trofeo in bacheca dal momento che metterebbe sul piatto anche l'accesso alla prossima edizione della, al momento fortemente in bilico per via delle vicende giudiziarie ancora tutte da definire.Si riparte, come noto, dall', dal pareggio firmato da Federicoin extremis, quando tutto sembrava già perduto, con un gol capace di regalare ai bianconeri la speranza necessaria per affrontare la difficile trasferta in Spagna.. Un risultato che alla Juve non basta per vivere la gara di ritorno in tranquillità, anzi non basta proprio per niente, perché al "Ramón Sánchez-Pizjuán" la squadra di Massimilianoavrà l'obbligo di segnare almeno una rete (senza prenderne) per centrare l'obiettivo, reso un po' più "semplice" quest'anno dall'eliminazione della regola relativa ai gol in trasferta, che avrebbe messo il Siviglia in una posizione di ulteriore favore.Neanche a dirlo, quindi,, anche solo per il fatto che passare in svantaggio in trasferta potrebbe avere un effetto deleterio su una squadra che, notoriamente, fatica non poco a rendersi pericolosa in zona offensiva. In Spagna, insomma,. In Spagna dovrà finire diversamente, senza scuse. Budapest, in fondo, non è poi così lontana...