2









E quando mai una partita della Juventus scivola via senza polemiche sugli "arbitri amici"? Soprattutto quando a dirigere (bene) l'incontro è un direttore di gara come Daniele Orsato, ritenuto dagli organi competenti il migliore arbitro italiano ma perennemente nel mirino degli anti-juventini. Oggi continua a impazzare sui social una tempesta di critiche nei confronti dell'arbitro veneto, "colpevole" di non aver punito Ronaldo per il siparietto sull'orologino della Goal Line Technology e di non aver concesso il rigore (a dire il vero inesistente) alla Roma per il "fallo" di Rabiot su Villar.



Ecco a voi una raccolta di tweet pieni di insinuazioni contro la direzione di Orsato ieri all'Allianz Stadium