La promessa e premessa è questa: racconti, interviste e retroscena inediti della stagione 2020/21 sotto la guida di Andrea Pirlo. Un'annata chiusa con due trofei - Supercoppa Italiana e Coppa Italia, oltre alla qualificazione in Champions League - raccontata nella nuova docu-serie Amazon Original italiana "All or Nothing: Juventus". Buffon, Chiesa, Bonucci e tutti gli altri, da Nedved a Chiellini. Ecco i primi video in anteprima della serie che sarà disponibile ufficialmente dal 25 novembre sulla piattaforma di Amazon Prime.