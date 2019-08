Ancora insieme. Prima al Santos, con il quale hanno vinto la Libertadores; quindi al Porto, perché insieme sono partiti per conquistare l'Europa. E poi? Poi alla Juve. Eccoli,, che a fine allenamento si sono scattati un super selfie che ha fatto da contorno alle parole di oggi arrivare dalla conferenza stampa di Danilo: "Durante la trattativa ho parlato con Alex Sandro più volte, è stato molto importante per me. Mi ha dato informazioni precise. Ed è stato importante avere un amico come lui, siamo molto intimi, ha avuto un ruolo decisivo e lo sarà sempre di più d'ora in avanti".