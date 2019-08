di AM

Cristiano Ronaldo e Maurizio Sarri: il rapporto che segnerà e che cambia già la Juventus. E' inevitabile Sono e saranno loro due i condottieri di una Juve che è già cambiata rispetto allo scorso anno, ha deciso di rinnovarsi e mutare, e ora dovrà ristrutturarsi. Cambiare rimanendo se stessi almeno in una cosa: nella vittoria. Non è successo nel precampionato, per i troppi gol presi e per un nuovo approccio a cui, evidentemente, questa squadra ancora non è abituata. Tattiche nuove e nuova difesa, più qualche acquisto di mercato ancora da inserire, ma anche un po' di tempo per assimilare tutto. Lo ha ammesso anche lo stesso Sarri.



Parole arrivate tra una domanda di campo e una di mercato, come quella su Cristiano Ronaldo, dopo pochissimi giorni di allenamento e durante la presentazione. Dove giocherà? A sinistra, almeno in partenza, ma l'obiettivo è uno solo: fargli battere qualcuno dei record che gli manca. Il centro in attacco non può che essere lui, che già si è assunto responsabilità da consulente d'oro e si è "scontrato" in un piccolo battibecco, visto subito alla prima amichevole con il nuovo allenatore. Tanto per capirsi. Record e vittorie, perché senza non è Ronaldo, senza non è Juve. E fino ad oggi questo è mancato. Anche se sono state solo amichevoli. Ci vuole tempo, per inserire il metodo Sarri nella Juve, per inserire i nuovi, ma soprattutto per portare l'affiatamento Sarri-Ronaldo al 100%. Come se fosse una super coppia gol.