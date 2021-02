5









Appellarsi all’arbitro sarebbe come deviare dalla prestazione senz’anima offerta a Oporto. Ma la Juventus è stata penalizzata dalla direzione di gara di Carlos Del Cerro Grande, fischietto dell’andata degli ottavi di finale di Champions League tra Porto e Juventus. I demeriti che costringeranno la squadra di Pirlo al ribaltone il 9 marzo sono parsi evidenti, come gli errori dell’arbitro spagnolo, che non hanno di certo aiutato i bianconeri nella rimonta. Dalla gestione dei cartellini fino al all’episodio clou nei minuti di recupero, Tuttosport elenca tutte le colpe di Del Cerro Grande.



Sfoglia la gallery per vedere tutti gli errori arbitrali in Porto-Juve