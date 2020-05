5









Alla Continassa sono ripresi gli allenamenti individuali, a piccoli gruppi e con la distanza di sicurezza per rispettare le norme. Oggi al centro sportivo si rivedranno anche Sami Khedira e Blaise Matuidi, che si aggiungono agli altri stranieri rientrati dopo aver trascorso il periodo d'isolamento previsto per chi era fuori dall'Italia. Domani sarà la volta dei brasiliani, poi rimangono fuori solo Rabiot e Higuain che però potrebbero fare un doppio tampone - stile Ibra col Milan - per evitare di aspettare i 14 giorni.



