39









Alex Sandro è positivo al Covid. A comunicarlo è stato una nota ufficiale apparsa sul sito della Seleçao brasiliana: il terzino bianconero, convocato per le qualificazioni al Mondiale che si stanno svolgendo in Sudamerica, è asintomatico e farà la quarantena in Brasile.



IL COMUNICATO - "Il terzino sinistro Alex Sandro è stato testato positivo per Covid-19 dopo i test condotti domenica scorsa (30) e non sarà disponibile per l'allenatore Tite per la partita contro il Paraguay. Assistito dal dipartimento medico della squadra nazionale brasiliana, Alex Sandro è asintomatico e servirà la quarantena in Brasile".